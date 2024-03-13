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Добрый Мир

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Калининград прижимает Литву и Польшу к стенке. В ход пошёл секретный ящик и длинная антенна Путина.

Калининград прижимает Литву и Польшу к стенке. В ход пошёл секретный ящик и длинная антенна Путина.

Вчера 18K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. "Дорога между Калининградской и Ленинградской областями" сильно возмущается.

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