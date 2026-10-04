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В Мангистауской области ожидаются дождь, туман и сильный ветер

В Мангистауской области ожидаются дождь, туман и сильный ветер

В Актау днем порывы северо-западного ветра достигнут 15–18 м/с, передает inAktau.kz. 4 октября на западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.

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