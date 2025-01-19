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Пезешкиан планирует обсудить в Москве события в Сирии и Газе

Пезешкиан планирует обсудить в Москве события в Сирии и Газе

ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший в Москву с целью подписания договора о стратегическом партнерстве с Россией, планирует обсудить в ходе своего визита события в регионе Ближнего Востока и мире, в том числе в Сирии, секторе Газа и в Закавказье, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

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