Пезешкиан планирует обсудить в Москве события в Сирии и Газе

ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший в Москву с целью подписания договора о стратегическом партнерстве с Россией, планирует обсудить в ходе своего визита события в регионе Ближнего Востока и мире, в том числе в Сирии, секторе Газа и в Закавказье, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.