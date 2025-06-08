Павлик Морозов ‼️«Здравствуйте, крик души! Макеевка, м-н Комсомольский, дом 24. Людям на верхние этажи не добивает напор воды, но бабушки активно поливают свои цветы! Примите меры! Анонимно! Спасибо за внимание.