Павлик Морозов ‼️«Здравствуйте, крик души! Макеевка, м-н Комсомольский, дом 24. Людям на верхние этажи не добивает напор воды, но бабушки активно поливают свои цветы! Примите меры! Анонимно! Спасибо за внимание.
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