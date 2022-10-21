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Гран-при США-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Боттас – 2-й, Риккардо – 3-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй тренировке перед Гран-при США. Во время сессии гонщики тестировали прототипы шин «Пирелли» на сезон-2023, первая тройка установила лучшие времена на стандартных покрышках 2022 года.

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