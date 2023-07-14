- Мамуль, привет. Как дела, как здоровье, чем занимаешься? - Привет, дочь. Да вот занимаюсь продажей дома, покупатели нашлись, и цену хорошую предлагают.
Я тебе ничего не должна, дочка...
Комментарии
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Владимир Алтайцев
да их обоих вместе с Кондомом Конлдомовым надо в дурку с их злобой и мерзостью.А что вы хотите от петрова? Это же потомок гитлеровского полицая, мелкопакостная злобная тварь.
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25 мин.
Владимир Алтайцев
так педерастам и не нужны бабы и старые бабки.
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24 мин.
Владимир Алтайцев
заткнись, мразь черносотенная.
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23 мин.
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