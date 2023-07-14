ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    заткнись, мразь черносотенная.Я тебе ничего не ...
  • Владимир Алтайцев
    так  педерастам и не  нужны  бабы  и старые бабки.Я тебе ничего не ...
  • Владимир Алтайцев
    да их обоих  вместе с Кондомом Конлдомовым надо в дурку с их злобой и мерзостью.А что вы  хотите от петрова? Это же  ...Я тебе ничего не ...

Я тебе ничего не должна, дочка...

Я тебе ничего не должна, дочка...

- Мамуль, привет. Как дела, как здоровье, чем занимаешься?  - Привет, дочь. Да вот занимаюсь продажей дома, покупатели нашлись, и цену хорошую предлагают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
да их обоих  вместе с Кондомом Конлдомовым надо в дурку с их злобой и мерзостью.А что вы  хотите от петрова? Это же  потомок  гитлеровского полицая, мелкопакостная  злобная  тварь.
Ответить
25 мин.
Владимир Алтайцев
так  педерастам и не  нужны  бабы  и старые бабки.
Ответить
24 мин.
Владимир Алтайцев
заткнись, мразь черносотенная.
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх