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Мировое обозрение

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КФФ и Olimpbet подарили казахстанцам незабываемый футбольный праздник

КФФ и Olimpbet подарили казахстанцам незабываемый футбольный праздник

"Футбол жолы" – первый проект республиканского значения, посвященный отечественному футболу. За два месяца фестиваль проехал по стране, чтобы вдохновить десятки тысяч болельщиков и отдать должное более чем вековой истории этого вида спорта в Казахстане, сообщает компания Olimpbet.

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