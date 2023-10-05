КФФ и Olimpbet подарили казахстанцам незабываемый футбольный праздник

"Футбол жолы" – первый проект республиканского значения, посвященный отечественному футболу. За два месяца фестиваль проехал по стране, чтобы вдохновить десятки тысяч болельщиков и отдать должное более чем вековой истории этого вида спорта в Казахстане, сообщает компания Olimpbet.