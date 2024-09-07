В Свердловской области начинается бабье лето

Как минимум неделю в регионе будет сухо и теплоБабье лето приближается к Свердловской области. Как пишет в своём Telegram-канале "Погода в Екатеринбурге" метеоролог Алексей Пулин, ещё вчера, 6 сентября в Екатеринбурге среднесуточная температура составила +9 градусов, что на 3,8 градуса ниже нормы.