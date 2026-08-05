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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Железняков: «Команде Тутберидзе не нужны гранты, чтобы делать крутые шоу. То, что Плющенко просит деньги у государства – просто смешно»

Хореограф школы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о заявках на государственные гранты для организации ледовых шоу.

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