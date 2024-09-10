Мясокомбинат в Крыловском районе Кубани не утилизировал, а просто выбрасывал останки животных

Мясокомбинат в Крыловском районе Кубани не утилизировал, а просто выбрасывал останки животныхВ Крыловском районе на хуторе Сборный мясоперерабатывающий комбинат грубо нарушил ветеринарно-санитарные правила.
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