ОЛЬГА АНТОНОВА Советник главы офиса "просроченного" президента Украины озвучил директиву западных кураторов о расправе над крымчанами.
"НУ И ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ?": БРИТАНЦЫ НАМЕРЕНЫ СТЕРЕТЬ СЕВАСТОПОЛЬ. ПОДОЛЯК ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ ТУРИСТОВ
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Одна говорильня и ,к сожалению,почти никаких дел в ответ.....наверно ждут,когда начнут бить Москву.....🙄
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12 час.
Traveller
Ну как же Войва ударит в ответ? Он любезно дозволяет везти на Украину амеровское оружие и никаких ударов по Бескидскому туннеелю и Затокскому мосту! Только отчёты "захвачены более удобные позиции". 🥲 А уж о "постельных войсках" оленевода и всей воровской шушере при власти говорить тошно.
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11 час.
Кораблев Сергей
Хватит уже "возлагать ответственность"! Настало время эту ответственность материализовать сбитыми американскими дронами, самолётами, спутниками, потопленными кораблями, перерезанными кабелями, взорванными трубопроводами! Они понимают только силу! Если к нас этой силы недостаточно - зачем было начинать войну?!
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5 час.
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