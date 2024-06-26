"НУ И ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ?": БРИТАНЦЫ НАМЕРЕНЫ СТЕРЕТЬ СЕВАСТОПОЛЬ. ПОДОЛЯК ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ ТУРИСТОВ

Traveller

Ну как же Войва ударит в ответ? Он любезно дозволяет везти на Украину амеровское оружие и никаких ударов по Бескидскому туннеелю и Затокскому мосту! Только отчёты "захвачены более удобные позиции". 🥲 А уж о "постельных войсках" оленевода и всей воровской шушере при власти говорить тошно.