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Военное обозрение

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Пензенский государственный архив: хранитель истории и тайн прошлого

Пензенский государственный архив: хранитель истории и тайн прошлого

Пензенский государственный архив — это не просто хранилище старых документов. Это место, где оживает история, где каждый лист бумаги, каждая метрическая книга и газетная подшивка становятся свидетелями жизни наших предков.

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