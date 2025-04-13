Пензенский государственный архив: хранитель истории и тайн прошлого

Пензенский государственный архив — это не просто хранилище старых документов. Это место, где оживает история, где каждый лист бумаги, каждая метрическая книга и газетная подшивка становятся свидетелями жизни наших предков.
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