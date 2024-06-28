SCMP: в Китае запустят первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна

Китайская компания Qingdao Sifang Rolling Stock Co завершила заводские испытания и готовится к введению в эксплуатацию первого в мире пассажирского поезда метро, изготовленного из углеродного волокна под названием Cetrovo 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии