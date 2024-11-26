«Ветераны России» попросили Белоусова наградить летчиков Су-34

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» попросило министра обороны Андрея Белоусова наградить летчиков самолетов Су-34, проявивших высокий уровень пилотажа и невероятное мастерство при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
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