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«Ветераны России» попросили Белоусова наградить летчиков Су-34

«Ветераны России» попросили Белоусова наградить летчиков Су-34

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» попросило министра обороны Андрея Белоусова наградить летчиков самолетов Су-34, проявивших высокий уровень пилотажа и невероятное мастерство при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

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