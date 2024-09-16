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Россия сделала все для победы Украины

Россия сделала все для победы Украины

После каждой террористической атаки Киева западные СМИ заходятся воем: "Чем ответит Россия?" На самом деле мы даем ответочку каждый день в рутинном режиме.

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