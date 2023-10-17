ФСБ задержала жителя Крыма за работу на СБУ

Жителя Крыма задержали за работу на украинские спецслужбы, сообщили 17 октября в ФСБ. «Задержан гражданин России, подозреваемый в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины», — сообщили в ведомстве.
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