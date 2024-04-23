Смотрю на людей вокруг и часто вижу печальную картину: подрастающего в семье беспутного и бестолкового ребёнка.
Один ребёнок - не ребёнок
Комментарии
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Александр
Опять сказки о "зверствах мигрантов".
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2 час.
Александр
Ты сам-то откуда,такой убогий разумом?
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2 час.
наталия лыкова
Один ребёнок-не ребёнок, два ребёнка- пол ребёнка, три ребёнка -РЕБЁНОК. Так говорила моя русская бабушка,так теперь я говорю своим детям и внукам.
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10 мин.
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