Медвежий угол
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Медвежий угол

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Один ребёнок - не ребёнок

Один ребёнок - не ребёнок

Смотрю на людей вокруг и часто вижу печальную картину: подрастающего в семье беспутного и бестолкового ребёнка.

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Комментарии
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Александр
Опять сказки о &quot;зверствах мигрантов&quot;.
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2 час.
Александр
Ты сам-то откуда,такой убогий разумом?
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2 час.
наталия лыкова
Один ребёнок-не ребёнок, два ребёнка- пол ребёнка, три ребёнка -РЕБЁНОК.   Так говорила моя русская бабушка,так теперь я говорю своим детям и внукам.
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10 мин.

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