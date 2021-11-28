ДЕРЖАВА.

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Для давления на Тайвань КНР нужна мощь "Аллигатора". Почему НОАК выбрала Ка-52, вместо своих амбициозных проектов Z-10 и Z-20.

Для давления на Тайвань КНР нужна мощь "Аллигатора". Почему НОАК выбрала Ка-52, вместо своих амбициозных проектов Z-10 и Z-20.

Посадка Ка-52 на палубу УДК типа "Мистраль" ВМС Египта. 80 тыс. прочитали Египет стал первым иностранным покупателем "Аллигаторов" и их морской модификации "Катран".

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