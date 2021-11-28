Для давления на Тайвань КНР нужна мощь "Аллигатора". Почему НОАК выбрала Ка-52, вместо своих амбициозных проектов Z-10 и Z-20.

Посадка Ка-52 на палубу УДК типа "Мистраль" ВМС Египта. 80 тыс. прочитали Египет стал первым иностранным покупателем "Аллигаторов" и их морской модификации "Катран".
Популярные статьи
- Самый великий и самый ужасный менеджер России Анатолий Чубайс сумел-таки потопить государственную корпорацию Роснано
- Успех России на Донбассе страхует русскоязычных в северном Казахстане
- У него было 225 миллионов золотом, но он не потратил ни копейки. Что генерал Игнатьев сделал с деньгами России после революции?