Москалькова помогла жильцам многоквартирного дома восстановить справедливость

В результате совместной работы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с мэром Новосибирска и районной прокуратурой области удалось добиться возбуждения двух уголовных дел по факту подделки подписей в протоколах общего собрания жильцов многоквартирного дома.
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