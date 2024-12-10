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Москалькова помогла жильцам многоквартирного дома восстановить справедливость

Москалькова помогла жильцам многоквартирного дома восстановить справедливость

В результате совместной работы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с мэром Новосибирска и районной прокуратурой области удалось добиться возбуждения двух уголовных дел по факту подделки подписей в протоколах общего собрания жильцов многоквартирного дома.

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