Онколог, экс-кандидат в мэры и депутаты: кто успел заявиться на праймериз ЕР в Кургане

Прием заявлений на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в Курганскую облдуму завершился 24 апреля, однако все фамилии претендентов стали известны только 30 апреля — после обновления данных на сайте.
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