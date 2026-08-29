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Аргументы и Факты

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При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семь человек

При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семь человек

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на территорию Ростовской области пострадали семь человек, в том числе ребенок, находящийся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

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