На Северном флоте отметили День моряка-подводника

Памятные мероприятия и церемонии возложения венков и цветов к мемориалам подводников сегодня также прошли во всех гарнизонах Северного флота, где несут службу моряки – подводники.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
Свежие комментарии