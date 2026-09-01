Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 112 подписчиков

Фонд Росконгресс подготовил на ВЭФ–2026 масштабную экспозицию проекта «Душа России»

Фонд Росконгресс подготовил на ВЭФ–2026 масштабную экспозицию проекта «Душа России»

Фонд Росконгресс подготовил на ВЭФ-2026 масштабную экспозицию проекта «Душа России». Проект объединит народные художественные промыслы, современное искусство, региональные бренды, культурные инициативы и деловую программу, посвященную развитию креативной экономики и продвижению гуманитарного потенциала России.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым