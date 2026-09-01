Фонд Росконгресс подготовил на ВЭФ-2026 масштабную экспозицию проекта «Душа России». Проект объединит народные художественные промыслы, современное искусство, региональные бренды, культурные инициативы и деловую программу, посвященную развитию креативной экономики и продвижению гуманитарного потенциала России.
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