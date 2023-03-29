Издержки от преступности в России оценены в 2021 году в 1,75 трлн рублей

Российские экономисты из Европейского университета, расположенного в Санкт-Петербурге, в статье "Издержки российского общества от преступности: измерение с помощью компенсирующего изменения дохода" впервые рассчитали "цену" преступности в стране.
Российские экономисты из Европейского университета, расположенного в Санкт-Петербурге, в статье "Издержки российского общества от преступности: измерение с помощью компенсирующего изменения дохода" впервые рассчитали "цену" преступности в стране.
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