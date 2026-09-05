‼️🇺🇦🥶 «Выезжайте из Киева, покупайте дрова»: в Раде призвали украинцев готовиться к тяжёлой зиме ▪️Член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Бобровская заявила, что власти должны честно предупреждать население о возможных проблемах зимой.