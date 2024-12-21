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За рулем

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Водитель автобуса насильно высадил пассажиров из-за ссоры с женщиной

Водитель автобуса насильно высадил пассажиров из-за ссоры с женщиной

В Оренбурге разгорелся скандал, связанный с инцидентом, произошедшим на маршруте № 78Н. Водитель этого автобуса оказался в центре внимания после того, как поссорился с женщиной и в результате принял решение выгнать всех пассажиров из транспорта.

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