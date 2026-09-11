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Происшествия

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины, совершенном 17 лет назад в Калининградской области

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины, совершенном 17 лет назад в Калининградской области

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с оперативниками УМВД России по Калининградской области и их коллегами из Полесского городского округа МО МВД России «Гвардейский» задержали 60-летнего местного жителя.

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