Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве обсудят международные вопросы и транзит российского газа, но подчеркнул, что конкретная повестка встречи будет известна только после завершения переговоров.