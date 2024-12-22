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Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо

Песков назвал возможные темы переговоров Путина и Фицо

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве обсудят международные вопросы и транзит российского газа, но подчеркнул, что конкретная повестка встречи будет известна только после завершения переговоров.

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