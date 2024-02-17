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MotoTeamRussia

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Ducati Hypermotard 698 2024. Отзыв

Ducati Hypermotard 698 2024. Отзыв

Ducati Hypermotard 698 Mono - это далеко не новичковая модель семейства Hypermotard. Да, он менее кубатурный, да, дешевле, чем Hypermotard 950 на V-твине, но тем не менее, это дикий и злобный мотоцикл, полноценный член своего безумного семейства.

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