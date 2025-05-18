Министр культуры России не смогла участвовать в церемонии интронизации Папы Римского

Министр культуры РФ Любимова не смогла участвовать в интронизации Папы Льва XIV Министр культуры России Ольга Любимова не смогла прибыть в Ватикан и участвовать в церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV.
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