Смирнов: Зеленский начал торговаться за гарантии личной безопасности

РИАМО - 24 фев. Слова украинского лидера Владимира Зеленского о грядущем контрнаступлении ВСУ в Черном море похожи на торг за гарантии личной безопасности, заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.
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