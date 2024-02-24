Смирнов: Зеленский начал торговаться за гарантии личной безопасности

РИАМО - 24 фев. Слова украинского лидера Владимира Зеленского о грядущем контрнаступлении ВСУ в Черном море похожи на торг за гарантии личной безопасности, заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.