Сотрудник Третьяковки ответил на жалобу на "не соответствующую традиционным ценностям" экспозицию

Министерство культуры направило Третьяковской галерее письмо с требованием отчитаться "по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в Государственной Третьяковской галерее в соответствие с духовно-нравственными ценностями".
Министерство культуры направило Третьяковской галерее письмо с требованием отчитаться "по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в Государственной Третьяковской галерее в соответствие с духовно-нравственными ценностями".
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