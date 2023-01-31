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Сотрудник Третьяковки ответил на жалобу на "не соответствующую традиционным ценностям" экспозицию

Сотрудник Третьяковки ответил на жалобу на "не соответствующую традиционным ценностям" экспозицию

Министерство культуры направило Третьяковской галерее письмо с требованием отчитаться "по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в Государственной Третьяковской галерее в соответствие с духовно-нравственными ценностями".

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