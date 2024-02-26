Сергей Безруков рассказал, как «Хабенский» предложил ему инвестировать в строительство

Безруков поделился впечатлениями от общения с мошенниками Недавно актеру пришло сообщение от его коллеги, в котором тот предлагал потратить деньги на благое дело, но Безруков не стал ничего переводить и для начала связался с этим коллегой.
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