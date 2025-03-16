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Партия "Новые люди" предложила повысить субсидии на школьное горячее питание

Партия "Новые люди" предложила повысить субсидии на школьное горячее питание

Члены партии "Новые люди" в Государственной Думе выступили с инициативой проиндексировать субсидии, предоставляемые регионам на организацию горячего питания для учащихся начальных классов с учетом уровня инфляции.

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