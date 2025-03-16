Партия "Новые люди" предложила повысить субсидии на школьное горячее питание

Члены партии "Новые люди" в Государственной Думе выступили с инициативой проиндексировать субсидии, предоставляемые регионам на организацию горячего питания для учащихся начальных классов с учетом уровня инфляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии