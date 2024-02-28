РГ: Фугасный снаряд танка Т-72, не пробивая броню, уничтожил Leopard 2 ВСУ

Германские танки семейства Leopard 2 явно не оправдали возложенных на них в Киеве и Берлине надежд. По информации немецкой газеты “Suddeutsche Zeitung”, один из них был легко сожжен фугасным снарядом российского Т-72 без пробития брони.
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