Бывшую жену Фёдора Бондарчука Паулину Андрееву засняли в московском ресторане с новым возлюбленным: ранее на "Сплетнике" выяснили, что актриса встречается с бизнес-партнёром миллиардера Сергея Солонина, девелопером Андреем Суторминым.
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