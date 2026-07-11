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SPLETNIK

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Паулину Андрееву засняли в московском ресторане с новым возлюбленным

Паулину Андрееву засняли в московском ресторане с новым возлюбленным

Бывшую жену Фёдора Бондарчука Паулину Андрееву засняли в московском ресторане с новым возлюбленным: ранее на "Сплетнике" выяснили, что актриса встречается с бизнес-партнёром миллиардера Сергея Солонина, девелопером Андреем Суторминым.

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