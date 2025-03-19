Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • svet alex
    Серьезные люди! Надеемся, что они будут защищать и отстаивать интересы России и не реагировать на подачки англосаксов...Новые переговорщи...
  • Евгений Петров
    Хрень, где фото и видео, хохлоботы разгоняют хрень."Жесть. Они взлёт...
  • Борис Кокин
    Забыли ссуки каково это под Полтавой звиздюлей отгребать.Шведы прямо заяви...

"Кастрюльная революция" в Турции: Эрдоган начал "зачистку" - народ ответил громко

"Кастрюльная революция" в Турции: Эрдоган начал "зачистку" - народ ответил громко

Турецкий народ ответил на "зачистку" Эрдогана. Началась громкая "кастрюльная революция"."Зачистка" Эрдогана – арест лидеров оппозиции – не осталась без ответа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
Ответить
20 час.
наверх