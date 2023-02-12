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Ветеринары прооперировали кота Митю, найденного в завалах новосибирского дома после взрыва газа

Ветеринары прооперировали кота Митю, найденного в завалах новосибирского дома после взрыва газа

Ветеринары провели операцию коту Мите, которого спасатели МЧС достали из-под завалов пятиэтажного дома после взрыва газа в Новосибирске.

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