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Гаске, вышедший в первый финал ATP c 2018-го, о пропуске Олимпиады: «Я просто не тянул уровень»

Француз Ришар Гаске прокомментировала то, что не поехал на Олимпиаду в Токио. Вместо этого он вышел в финал в Умаге – свой первый финал ATP с 2018-го.

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