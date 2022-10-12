Стало известно о возможной смене владельца «Билайна»

«Вымпелком», который почти на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может стать компанией полностью с российским капиталом — этот вопрос обсуждают в головной структуре отечественного оператора, рассказал «Известиям» близкий к нему источник.
«Вымпелком», который почти на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может стать компанией полностью с российским капиталом — этот вопрос обсуждают в головной структуре отечественного оператора, рассказал «Известиям» близкий к нему источник.
Свежие комментарии