ИЗВЕСТИЯ iz

6 606 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Можно использовать проводной телеграф.В Пентагоне заяви...
  • Александр Морозов
    Почему Захарова указала, а не МИД? Кто такая Захарова? Говорящая голова! Почему она свадьбу сыграла в США, а не в Рос...Захарова указала ...
  • ШКИПЕР
    Ну жди повтора !Шмыгаль заявил о ...

Стало известно о возможной смене владельца «Билайна»

Стало известно о возможной смене владельца «Билайна»

«Вымпелком», который почти на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может стать компанией полностью с российским капиталом — этот вопрос обсуждают в головной структуре отечественного оператора, рассказал «Известиям» близкий к нему источник.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх