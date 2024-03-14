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РИА Новости: украинские военные планируют силовой захват Верховной рады в Киеве

РИА Новости: украинские военные планируют силовой захват Верховной рады в Киеве

Недовольные политикой киевского режима украинские военные собираются захватить Верховную раду и привлечь на свою сторону других военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на переписку из закрытого чата ParaBelum, доступ к которому получили российские специалисты.

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Комментарии
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Ливень
да уж рада будет не рада)))
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