РИА Новости: украинские военные планируют силовой захват Верховной рады в Киеве

Недовольные политикой киевского режима украинские военные собираются захватить Верховную раду и привлечь на свою сторону других военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на переписку из закрытого чата ParaBelum, доступ к которому получили российские специалисты.
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