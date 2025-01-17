📹❗️Кадры недавнего отражения ракетно-артиллерийского удара по Макеевке 227-мм управляемыми реактивными снарядами M31A2 GMLRS системы HIMARS.
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📹❗️Кадры недавнего отражения ракетно-артиллерийского удара по Макеевке 227-мм управляемыми реактивными снарядами M31A2 GMLRS системы HIMARS.