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Царьград

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Почти 500 «Марий Ивановных» и 28 тысяч «Вовочек» нашли в «Ростелекоме»

Почти 500 «Марий Ивановных» и 28 тысяч «Вовочек» нашли в «Ростелекоме»

Ко Дню учителя «Ростелеком» проанализировал данные абонентов домашнего интернета на Северо-Западе и выяснил, что почти 500 клиенток носят имя Мария Ивановна, из которых 39% проживают в Санкт-Петербурге.

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