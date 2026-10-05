Почти 500 «Марий Ивановных» и 28 тысяч «Вовочек» нашли в «Ростелекоме»

Ко Дню учителя «Ростелеком» проанализировал данные абонентов домашнего интернета на Северо-Западе и выяснил, что почти 500 клиенток носят имя Мария Ивановна, из которых 39% проживают в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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