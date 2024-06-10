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Добрый Мир

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Можно многое потерять. Байдена предупредили о последствиях разрешения на использование Украиной оружия для ударов по России. Чем это грозит?

Можно многое потерять. Байдена предупредили о последствиях разрешения на использование Украиной оружия для ударов по России. Чем это грозит?

© AP Photo / Evan VucciСегодня 811 прочитали Разрешение Байдена на использование ВСУ американского оружия для ударов по целям на территории России навредит и Украине, и США, пишет подполковник Дэвис в TNI.

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