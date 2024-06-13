Йеменские хуситы атаковали коммерческое судно в Красном море

Йеменские хуситы провели успешную военную операцию против торгового судна Tutor в Красном море. По словам представителя движения Яхьи Сарии, боевики использовали беспилотный катер, несколько беспилотных летательных аппаратов и баллистические ракеты.
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