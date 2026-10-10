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Регионы России

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Хакеры украли более $86 млн с холодных кошельков криптовалюты

Хакеры украли более $86 млн с холодных кошельков криптовалюты

Хакеры похитили криптовалюту на сумму более 86 миллионов долларов с холодных кошельков, которые считаются одними из наиболее защищённых способов хранения цифровых активов.

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