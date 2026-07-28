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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Брандл: «Ферстаппен большую часть гонки в Венгрии жаловался на деградацию болида в области аэродинамики»

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл объяснил недовольство Макса Ферстаппена болидом «Ред Булл» на Гран-при Венгрии , где нидерландец в итоге финишировал 2-м.

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