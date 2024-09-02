Трое мужчин подожгли элитную иномарку в Москве

Трое мужчин подожгли автомобиль BMW X7 на улице Лобачевского в Москве и скрылись. Об этом в понедельник, 2 сентября, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
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