Трое мужчин подожгли элитную иномарку в Москве

Политика как она есть

Трое мужчин подожгли автомобиль BMW X7 на улице Лобачевского в Москве и скрылись. Об этом в понедельник, 2 сентября, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.