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TRENDYMEN

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Ученые рассчитали параметры идеального лица и назвали 5 самых красивых женщин мира

Ученые рассчитали параметры идеального лица и назвали 5 самых красивых женщин мира

Субъективные споры о красоте стали в прошлом. Ученые разработали формулу, которая позволяет оценить внешность объективно, и математика в этом случае не поддается обману.

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Комментарии
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Л
Леонид
Хрень полнейшая. На наших улицах настоящих красоток больше... Черные вааще не должны попадать под определение &quot;красивости&quot;.
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4 час.
ВИ
Виктория Иванова
Я, даже, не сомневалась, что венец совершенства, конечно же американки (странно, что не еврейки). Я, только, не уверена, что вся эта &quot;небесная&quot; красота от природы, а не от пластических хирургов. 😏
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2 час.
ЭЕ
Эдуард Ефтеев
А на третье место можно ставить таблицы Брадиса
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47 мин.

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