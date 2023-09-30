Субъективные споры о красоте стали в прошлом. Ученые разработали формулу, которая позволяет оценить внешность объективно, и математика в этом случае не поддается обману.
Ученые рассчитали параметры идеального лица и назвали 5 самых красивых женщин мира
Комментарии
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Л
Леонид
Хрень полнейшая. На наших улицах настоящих красоток больше... Черные вааще не должны попадать под определение "красивости".
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4 час.
ВИ
Виктория Иванова
Я, даже, не сомневалась, что венец совершенства, конечно же американки (странно, что не еврейки). Я, только, не уверена, что вся эта "небесная" красота от природы, а не от пластических хирургов. 😏
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2 час.
ЭЕ
Эдуард Ефтеев
А на третье место можно ставить таблицы Брадиса
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47 мин.
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