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В Санкт-Петербурге за стрельбу задержаны Аббасов Навруз, Гасанов Тэймур и Даанов Абдулгамид

В Санкт-Петербурге за стрельбу задержаны Аббасов Навруз, Гасанов Тэймур и Даанов Абдулгамид

Поскольку национальную и территориальную принадлежность сейчас нельзя упоминать, обойдемся только ФИО.

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Комментарии
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Виталий Зайцев
Ну чистокровно же русские парни...
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4 час.
Виктор zz
"в прошлом году был осужден за разбой" - и находится на свободе, да еще и нагло  разъезжает по городу с оружием? Это как? За разбой уже дают условные сроки?
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1
4 час.
Сергей Зюкин
Вернуть на историческую родину, пусть родня разбирается!
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12 мин.

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