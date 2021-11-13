В Санкт-Петербурге за стрельбу задержаны Аббасов Навруз, Гасанов Тэймур и Даанов Абдулгамид
Поскольку национальную и территориальную принадлежность сейчас нельзя упоминать, обойдемся только ФИО.
Комментарии
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Ну чистокровно же русские парни...
"в прошлом году был осужден за разбой" - и находится на свободе, да еще и нагло разъезжает по городу с оружием? Это как? За разбой уже дают условные сроки?
Вернуть на историческую родину, пусть родня разбирается!
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